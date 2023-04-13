التعليم توقع بروتوكول مبادرة دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية للمكفوفين

كتب محمود طه حسين

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتورة راندة مصطفى وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، والنائب محمود تركى عضو اللجنة بمجلس الشيوخ، وأميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الخيرى لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة "عطاء"، وذلك لمناقشة تنفيذ آليات دعم ذوى الإعاقة البصرية، ودمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس النور للمكفوفين.

وقالت الوزارة فى بيان لها: يأتى هذا اللقاء تفعيلًا لتوصيات لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ حول المقترح الذي قدمه النائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن دعم وتطوير مدارس النور للمكفوفين على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور رضا حجازى حرص الوزارة الدائم على تعزيز أوجه التعاون مع المؤسسات والجهات الداعمة، لدعم الطلاب المكفوفين، وذوى الاحتياجات الخاصة، كما أكد أن الوزارة تنتهج عددا من الآليات لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم.

ومن جانبه، أشاد النائب محمود تركى عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بدور الوزارة فى الفترة الحالية وما تشهده العملية التعليمية من تطوير مستمر للنهوض بها، معربا عن خالص شكره لاستجابة الوزير لتنفيذ المقترح.

وأوضح حجازى أن هذا المقترح مقدم لذوى الإعاقة البصرية والذى يهدف إلى دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس النور للمكفوفين وتوفير الأدوات اللازمة للطلاب التي تتناسب مع التقدم التكنولوجي والتعلم عن بعد، ومن بينها أجهزة السطر الالكتروني وتزويد مدراس المكفوفين بها على مستوى الجمهورية.

ومن جهتها، أشارت أميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الخيرى "عطاء" إلى أن المشروع يهدف إلى دمج التكنولوجيا في تعليم الطلاب من ذوى الإعاقة البصرية، ومساعدتهم على تلقى المزيد من المعلومات والخبرات التى يتم اكتسابها خلال الدراسة والبحث.

وشهد اللقاء، الاتفاق على توقيع برتوكول التعاون بين الوزارة وصندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" لإطلاق مبادرة لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس النور للمكفوفين، وذلك من خلال تسليم أجهزة "لاب توب" للطلاب من ذوى الاعاقة البصرية، بالإضافة إلى تجهيز معمل كل مدرسة من مدارس المكفوفين بأجهزة السطر الإلكترونى، بجانب تأهيل وتدريب الطلاب والمعلمين على هذه الأجهزة.

كما عرضت المدير التنفيذي لصندوق "عطاء"، خلال الاجتماع، مشروع حول دعم مدارس الأمل للصم وضعاف السمع، حيث يستهدف المشروع إعداد دليل إرشادى لترجمة مناهج النظام التعليمى الجديد بلغة الاشارة، فضلا عن استخدام وسائل مبتكرة في الشرح وتدريب المعلمين على لغة الإشارة، وكيفية التدريس للصم وضعاف السمع، حيث رحب الوزير بتنفيذ هذا المشروع الذي يهدف لتسهيل العملية التعليمية على الطلاب من الصم وضعاف السمع.

وحضر اللقاء من جانب الوزارة، الدكتورة شيرين حمدی مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة سحر الألفى مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، ومحمد إبراهيم بالإدارة العامة للمشاركة المجتمعية.