التعليم: اختيار 5 طلاب بكل إدارة موهوبين فى التمثيل ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسى

كتب محمود طه حسين

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصلة تفعيل خطوات مبادرة إحياء المسرح المدرسى وعمل نهضة فى المسرح المدرسي على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال اختيار أفضل 5 طلاب موهوبين في مجال التمثيل على مستوى كل إدارة تعليمية ثم على مستوى كل مديرية ثم يتم انتقاء فريق يمثل المسرح المدرسي على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزير أن هذه المبادرة هي آلية منظمة تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة لاكتشاف المواهب ورعايتها واستثمارها في مجال المسرح والفن، مؤكدًا على أهمية.

وشدد على أهمية دور المسرح المدرسى في اكتشاف المواهب الجديدة من أبنائنا الطلاب، فضًلا عن إعادة بث الروح الفنية وتنميتها في المدارس بصفة عامة ومدارس ذوي الهمم بصفة خاصة لخلق جيل مثقف علميًا وفنيًا وأدبيًا.

وأكدت الوزارة ان هناك تعاونًا وثيقا مع وزارة الثقافة حتى تنتج المدارس فنانين عظام، مثمنا آليات التعاون بين الوزارتين فى تفعيل الأنشطة الثقافية وعودة المدرسة لدورها الحقيقي، كما تم البدء في تنفيذ الخطوات الفعلية لمبادرة «إحياء المسرح المدرسى» لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين فى مجال الفنون والثقافة والمسرح ورعايتهم منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم مسابقات لأفضل مسرحية على مستوى الإدارات التعليمية ثم على مستوى المديريات ثم على مستوى الجمهورية.