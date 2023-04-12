"E-Rally "جامعة حلوان يحصد جوائز تحدى المركبات بالإمارات ويتأهل للنهائيات بأمريكا

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان ، أن فريق E-Rally بكلية الهندسة بالمطرية حصد العديد من الجوائز فى "تحدى المركبات الكهربائية العالمى" GEVC الذى تم استضافته على أراضى دولة الإمارات العربية المتحدة، وجاءت الجوائز كالآتى:

• المركز الأول في الـ Design Presentation

• جائزة Preservation award

• المركز الثالث overall علي مستوى الشرق الأوسط

وبذلك تأهل الفريق للمرحلة القادمة من المسابقة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد صنعت السيارة التى يشارك بها طلاب الفريق على مقياس سيارات فورميلا F1، تصنيع مصرى 100%، وقد تم تصنيع السيارة بمصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع.

وهنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الطلاب بهذا الفوز، مؤكداً أن هذه المشاركات تكسب الطلاب خبرات ومهارات عالية تؤهلهم للمنافسة بقوة، مضيفاً أن أحد أهداف الجامعة الاستراتيجية هى التصنيع وإنتاج سيارات بهذه الموصفات وهو شئ مشرف للغاية.

فيما أكد الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية أن هذه ليست المشاركة الأولى لطلاب الجامعة فى هذه النوعية من المسابقات فجامعة حلوان تعد طالب موهوب فريد من نوعه ذو قدرات عالية، متمنياً التوفيق للطلاب فى المراحل القادمة.