وفد سفراء الدول الأمريكية يزور مركز مجدى يعقوب ومصنع كيما الجديد.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

استأنف أعضاء الوفد الدبلوماسى الذى يزرو مصر حاليا، جولاته الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية المقامة على أرض محافظة أسوان، حيث زار الوفد مركز الدكتور مجدى يعقوب لأبحاث وجراحات القلب، وأيضاً مصانع كيما للأسمدة، بجانب الاستمتاع بعرض الصوت والضوء بمعابد فيله.

ويضم الوفد الدبلوماسى، 11 سفيراً من دول الأمريكتين وهى جواتيمالا وبنما وفنزويلا وكولومبيا وكندا وتشيلى وبيرو والأرجنتين والأكوادور وكوبا وباراجواى بمرافقة السفير حازم فهمى مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وأيضاً الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية.

واستمع مجموعة السفراء ومرافقيهم، لشرح تفصيلى عن مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب من الدكتور محمد زكريا مدير المركز حيث يعتبر مركز السير مجدى يعقوب من أبرز مقاصد السياحة العلاجية والذى شهد منذ عام 2009 العديد من مراحل التوسع والتطوير حيث أنه مكون من أربع أدوار تضم 100 سرير موزعة على عدة أقسام.

وعقب ذلك، زار وفد مجموعة سفراء الدول الأمريكية مصنع كيما الجديد، والذى افتتحه الرئيس السيسى أثناء فعاليات "أسبوع الصعيد" فى ديسمبر عام 2021، واستمع الوفد الدبلوماسى لشرح تفصيلى عن مصنع كيما من عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وأيضاً المهندس عبد المجيد حجازى العضو المنتدب لشركة كيما حيث ينتج مصنع كيما 2 الجديد حالياً 1320 طن أمونيا يومياً، وأيضاً 1730 طنا من خام اليوريا يومياً حيث يصدر 45 % من الإنتاج للأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية عبر الموانئ البحرية والبرية، بجانب 55 % للأسواق المحلية.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن أسوان تمتلك العديد من المشروعات العملاقة التى تم وجارى تنفيذها فى كافة القطاعات الخدمية، وهو الذى يأتى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى تنفيذ المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، والتى تساهم فى تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين.