مجدى يعقوب: السعادة تطيل العمر حافظوا على قلوبكم وبلاش توتر

كتبت أمل علام

كشف السير مجدى يعقوب فى تصريح خاص لــ "اليوم السابع "، أن هناك أبحاثا كثيرة توضح لماذا يحدث هبوط القلب ، ووجد أن هناك نوعا من البروتين يحدث بالجزيئات الموجودة بالقلب يؤدى لحدوث تغيير فى شكل القلب، ويسبب هبوط القلب كما يحدث مع زهايمر المخ تماما.





ونصح المصريين بالعناية بالقلب من خلال ضبط الكوليسترول وضبط ضغط الدم، وعدم الحزن والاكتئاب لأن السعادة تطيل العمر وتجعل القلب يتحسن، والاكتئاب يقصر العمر مثلما يحدث مع متلازمة القلب المكسور، مضيفا، "بلاش توتر"، وعلى المصريين الحرص على ممارسة الرياضة والجرى والمشى والسباحة لأنها مفيدة جدا للقلب.

وأضاف، خلال مشاركته بمحاضرة بمؤتمر قسم القلب بطب قصر العينى، عن "قصور القلب"، أن هناك أسبابا كثيرة لفشل القلب وهناك أبحاث كثيرة عن فشل القلب، مشيرا إلى أن هناك دراسات حول جينات المصريين لمعرفة جيناتهم حتى نعرف العلاج المناسب لهم، مشيرا إلى أن العلاج بالخلايا الجذعية لا يقدم حاليا كعلاج ولكن ما زالت أبحاث بالمعمل، موضحا أن هناك مراكز فى أفريقيا سيتم افتتاحها قريبا ومراكز اخرى بالعالم، بالإضافة إلى مركز لعلاج القلب سيتم افتتاحه قريبا فى مدينة 6 اكتوبر فى مصر للكبار والأطفال أيضا.

حضر المؤتمر كل من الدكتورة منال المصرى عميد كلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، وعدد من أطباء القلب بطب قصر العينى والجامعات الأخرى.