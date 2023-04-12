هبوط مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 16770 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2948 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 20127 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 6936 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2983 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 4482 نقطة.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 650 ألف سهم، 340 ألف سهم، 4.2 مليون سهم، 844 ألف سهم، 454.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، ورواد السياحة-رواد عدد 20.6 ألف سهم، 13.3 ألف سهم، على التوالي.

وباعت إدارة شركات رواد السياحة-رواد، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 6500 سهم، 18.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، والقاهرة للإسكان والتعمير عدد 40 ألف سهم، 20 ألف سهم، 350 ألف سهم، 460 ألف سهم، 505 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وبي انفستمنتس القابضة عدد 475.3 ألف سهم، 107.6 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 218.2 ألف سهم.

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، شراء 2.8 مليون سهم خزينة، خلال جلسة أمس الثلاثاء.