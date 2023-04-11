أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 11-4-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 11-4-2023.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.091 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 422.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.2 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.59%، والعرب على 9.26%، واستحوذت المؤسسات على 26.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 85.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 205.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 90.7 مليون جنيه، 127.8 مليون جنيه، 73.9 مليون جنيه، 23.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 17011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 2960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 20367 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 7030 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 4496 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 3541 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1258 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 32 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 6.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.88%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 1.969 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.78%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 17.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.19%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 17.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.19%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 6.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.14%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 7.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.76%.

- المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بسعر إغلاق 5.110 دولار بنسبة تراجع بلغت 8.09%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.40%.

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.125 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.85%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.118 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.48%.