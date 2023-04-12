موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء.. تطورات أداء البورصة المصرية وسوق الذهب

كتب - إسلام سعيد

يقدم اليوم السابع أبرز وأهم الاخبار الاقتصادية التي تم نشرها في الساعات الماضية سواء عن أداء أسواق المال وكذلك اداء الوزارات الخدمية والحكومية، وفيما يلي أبرز الأخبار الاقتصادية

تطور أداء سوق الذهب



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء عالميا ومحلياً وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2220 جنيها للجرام في تداولات اليوم ، وذلك مع عودة الصعود للأونصة لمستوي فوق ألفين دولار .



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2220 جنيها.

عيار 18 يسجل 1894 جنيها.

عيار 24 يسجل 2526 جنيها.

الجنيه الذهب 17680 جنيها.

اونصة الذهب 2010 دولارا.



أسعار السبائك الذهب اليومسجلت أسعار السبائك الذهب اليومسجلت أسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6315 جنيها للجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام سعر 12630 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام سعر 25260 جنيه، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 50520 جنيه وبلغ سعر اونصة الذهب وزن 31.1 جرام 78558 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة.

البورصة المصرية



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 16741 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2943 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 20020 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 6953 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4466 نقطة.

التنمية الصناعية تنتهى من مسح 18 مليون أصل مستندى لحفظها رقمياً



تستعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلي إنهاء العمل بالمكاتبات المستندية الورقية خلال وقت قريب والربط الكترونيا بين إدارات الهيئة، وذلك ضمن مشروع كبير لتطوير أداء الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث تمت عمليات مسح الكترونى لما يقرب من 18 مليون أصل مستندي لحفظها رقميا.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع قيادات وموظفي الهيئة، لتقييم أداء الفترة الماضية والتأكد من تطبيق منظومة جديدة داخل الهيئة تستهدف تقليل وقت إنهاء الخدمات للمستثمرين.

وقال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن محاور تطوير أداء الهيئة بدأت من الداخل حيث تم ربط إدارات الهيئة إلكترونيا، بحيث تتم المراسلات عبر الإيميل عوضاً عن المكاتبات الورقية، إذ يجري التحول الكامل والاستغناء التام عن التعاملات المستندية خلال وقت قصير ضمن خطة تسريع الأداء بين قطاعات وإدارات الهيئة توفيراً للوقت والجهد.

البترول: كارجاس تنجح فى تحويل 36.5 ألف سيارة للعمل بالغاز بزيادة 24%



أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حرص الوزارة على استمرار التوسع فى خطة استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والتي تلقى أولوية كبيرة في تلك المرحلة بما لأهميتها البالغة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وتحقيق الاستدامة البيئية، مشيرا إلى تحقيق معدلات متميزة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أو إنشاء المحطات ومراكز التحويل على مستوى الجمهورية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية في ظل مايتوافر للقطاع من خبرات كبيرة في هذا المجال ووجود شركات متخصصة تعمل بأعلى درجات الكفاءة وتطور باستمرار من خدماتها.

وجاء ذلك خلال الجمعية العامة العادية لشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) لإعتماد نتائج الاعمال لعام 2022 التي عقدت بمقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وخلال الإجتماع استعرض المهندس حسانين محمد حسانين رئيس شركة كارجاس نتائج اعمال الشركة خلال عام 2022 موضحاً تحقيق أعلى مبيعات في تاريخ الشركة بعد التوسعــات الكبيرة في إنشاء المحطات ومراكــز التحـويل بما يتسق مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق الانتشار والتوسع في هذه الخدمة.

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 16741 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2943 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 20020 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 6953 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4466 نقطة.