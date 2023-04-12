تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، وجهينة للصناعات الغذائية، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والشرقية-إيسترن كومباني، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تقترب من 900 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 16823 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2956 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 20146 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 6996 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2995 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4497 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3554 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 650 ألف سهم، 340 ألف سهم، 4.2 مليون سهم، 844 ألف سهم، 454.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، ورواد السياحة-رواد عدد 20.6 ألف سهم، 13.3 ألف سهم، على التوالي.

وباعت إدارة شركات رواد السياحة-رواد، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 6500 سهم، 18.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، والقاهرة للإسكان والتعمير عدد 40 ألف سهم، 20 ألف سهم، 350 ألف سهم، 460 ألف سهم، 505 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وبي انفستمنتس القابضة عدد 475.3 ألف سهم، 107.6 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 218.2 ألف سهم.

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، شراء 2.8 مليون سهم خزينة، خلال جلسة أمس الثلاثاء.

فيما أعلنت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، شراء المساهمة نورهان يحيي عبد الخالق عمر تحمير عدد 4402 سهم، بسعر 13 جنيه للسهم، ليرتفع إجمالي حصتها من 4.033% إلى 4.121%، هذا بجانب حصة المجموعة المرتبطة بنسبة 15.031%.

في سياق منفصل أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن إسناد الشركة العامة للكهرباء الليبية عقدًا بنظام الهندسة والتوريد والبناء لمحطة توليد كهرباء زلتين قدره 1044 ميجا وات بنظام الدورة البسيطة في دولة ليبيا لشركة من شركاتها التابعة في ائتلاف مع "أورباكون للتجارة والمقاولات" القطرية، بقيمة حوالي 800 مليون يورو بخلاف بعض أعمال شبكات الربط الإضافية.