وزير البترول: استمرار استراتيجية دعم الكيانات البترولية وتواجد قوى داخلياً وخارجياً

كتبت -مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار استراتيجية الوزارة فى دعم الكيانات البترولية وتحقيق الاستغلال الأمثل لكل ما تملكه من قدرات وخبرات وزيادة الملاءة المالية وانطلاقة فى الأعمال وتواجد قوى داخلياً وخارجياً مما ينعكس على عوائدها ويمكنها من تحقيق الاستدامة .

ولفت الملا خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة مصر للصيانة (صان مصر) عن عام 2022، إلى أن توالى انطلاق شركات الصيانة والاستشارات والمقاولات والخدمات البترولية المصرية للعمل فى المشروعات البترولية فى الخارج يحقق قيمة مضافة لهذه الشركات، كما يضع على عاتقها أن تعمل باستمرار على زيادة قدراتها التنافسية ودعم وصقل الخبرات والإمكانيات التى تملكها، لافتاً إلى أن حفاظ شركة صان مصر على التواجد بعدد من مناطق إنتاج البترول خارجياً بالإضافة لما تقدمه من خدمات صيانة متكاملة للعديد من القطاعات بالسوق المحلى وتقديمها أداء متميزاً هو نجاح يحسب لها ولكوادرها وأن عليها زيادة طموحاتها واستثمار قدراتها باستمرار فى زيادة حجم الأعمال، خاصة وأن لديها دعماً من الوزارة وعلاقات تشاركية وخبرات متراكمة ومشروعات فعلية مع العديد من شركات الإنتاج البترولى العالمية .

وأوضح المهندس أشرف بهاء رئيس الشركة أنها استطاعت على مدار 25 عاماً أن تفى بالتزاماتها نحوعملائها متجاوزة العديد من التحديات والصعوبات وحافظت على أن تكون الخيار الأفضل لخدمات الصيانة المتكاملة مما ساهم فى تواجدها ضمن أفضل 250 شركة مقاولات بالعالم، مشيراً إلى نجاحها فى زيادة حجم التعاقدات خارج مصر خلال العام 2022، وتحقيقها إيرادات بلغت 2ر7 مليار جنيه بنسبة زيادة 15% على عام 2021 وأنها قدمت حجم أعمال فى العام المالى 2022 بلغت قيمته حوالى 6ر9 مليار جنيه.

وأوضح أبرز المشروعات خلال عام 2022 وأن لها عقود للصيانة الشاملة والتي امتدت لأكثر من عشرين عاماً لشركات القطاع الشقيقة كشركة ميدور وشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي والشركة المصرية لتكرير البترول بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولى وكذلك الأعمال خارج مصر والتى تشمل أعمال الصيانة الشاملة بحقول نفط جنوب البصرة ومحطات توليد الطاقة بحقول الزبير لصالح شركة إينى، بالإضافة إلى أعمال الصيانة والعمرات لـ 32 توربينة بشركات قطاع البترول، وصيانة التوربينات بحقول البصرة لصالح شركة إينى بالعراق وشركة البوتاس بالأردن، وتنفيذ مشروعات لأنظمة مكافحة الحريق بمصافي التكرير ومستودعات التخزين وتطوير ورفع كفاءة وحدات الإنتاج بشركة البتروكيماويات المصرية، وكذلك إنشاء 18 عمارة سكنية بمدينة المنصورة الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، وصيانة المنشآت لعدد من شركات قطاع البترول والبنوك والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالإضافة إلى صيانة مجمع الوزارات بالحى الحكومى والجامعة اليابانية وجامعة الجلالة، واستخدام أحدث التقنيات للفحص PRC للمنصة البحرية لصالح شركة بترول بلاعيم ومشروع تصمیم وإنشاء وتشغيل محطة توليد الكهرباء بطاقة 10 ميجاوات بالإضافة إلى حوالى 5 ميجا وات كاحتياطى بحقول كلابشة لصالح شركة خالدة للبترول والذى يعد الأكبر في نوعه من حيث الحجم فى مصر وشمال أفريقيا ويسهم بشكل ملحوظ فى خفض انبعاثات الكربون، بالإضافة لما يوفره من مقابل لشراء السولار، وأكد أن صان مصر لديها خطة استراتيجية طموحة لتحقيق أهداف مستقبلية أكبر تدعم جهود ضمان الإستدامة تراعى عناصر منظومتها من عاملين وعملاء وموردين ومساهمين بالإضافة إلى المجتمع والبيئة من خلال التوسع فى تنويع الخدمات المتكاملة والمتخصصة التى تقدمها لمختلف القطاعات وكذلك التوسع فى نشاط الشركة خارج مصر .