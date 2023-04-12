مصرع 4 أشخاص وإصابة 15 في تصادم سيارتين ميكروباص علي الطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرين في حادث تصادم بي سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة النقب بمركز أبنوب في أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بمنطقة النقب بطريق أسيوط / المنيا الصحراوي الشرقي القديم ووجود وفيات ومصابين.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارتين ميكروباص أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.