محافظ مطروح يتفقد المشروعات التنموية فى واحة سيوة

كتب -أحمد الزغبى

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء ،يرافقه محمد بكر رئيس مدينة سيوة والنائبة فتحيه السنوسي عضو مجلس النواب والمهندس خالد الأباصيرى مدير عام الموارد المائية والرى بسيوة، وعدد من ضباط مهندسي إدارة المياه بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وعدد من مديري المديريات والادارات ومشايخ قبائل سيوة، المحطة الرئيسية لرافع مياه الصرف الزراعى بمنطقة انطفير لتوصيل المياه إلى القناة الناقلة للمياه لمسافة 38كم شرق سيوة للقضاء نهائيا على ارتفاع منسوب وملوحة مياه الصرف الزراعى ومعاناة الاهالي والمزارعين بسيوة منذ التسعينات وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بسرعة حل المشكلة من جذورها.

واستمع محافظ مطروح لشرح حول جهود الإسراع في تشغيل المحطة والجارى الانتهاء من تنفيذ الأعمال بها بالتعاون مع الموارد المائية والرى من خلال 7 طلمبات رفع 500مم بمواسير استنلس قابلة للزيادة في الأعداد وبطاقة سحب 3/450 م الساعة لكل وحدة ، و3 طلمبات تحضير لسحب المياه على خط طرد مزدوج بطول ٦ كم بخط بولى إسيلين إلى حوض التهدئة ببداية القناة الناقلة بطول 38 كم حتى منطقة عين الجمبى شرق سيوة واستهداف رى وزراعة الأراضي على الجانبين بمساحة نحو 100 ألف فدان.

وجارى إنشاء حوض وسط بجانب المحطة لتجميع مياه الصرف من جميع المصارف المحيطة باتساع 30م× 30م وبعمق 3.5 م .

وكذلك رفع ساندرة لتجميع جميع كابلات ومحول الكهرباء عن طلمبات الرفع، وونش رفع بطاقة 3.2 طن ، ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود إدارة المياة بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ووزارة الموارد المائية والرى والشركات العاملة على العمل ليل نهار و الإسراع في تنفيذ المحطة ،مشيرا إلى أهمية تدريب العمالة بالمحطة واعمال الصيانة حرصا على استمرارية واستدامة المحطة لاهميتها القصوى في انهاء أزمة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى بالواحة.

كما تم تفقد محافظ مطروح أعمال حفر مجرى القناة الناقلة بطول 38 كم بمتوسط عمق حوالى 15م ومراعاة ميول المنسوب بمسافة 12 سم لكل كيلو متر لمنع نحر المياه ليصل الميول في نهاية القناة إلى 4 أمتار بين اول القناة وآخرها مشيدا بجهود الإسراع في تنفيذ القناة الناقلة، وما تم بنسبة تنفيذ عالية.