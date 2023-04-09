محافظ مطروح يناقش صيانة ورفع كفاءة خزانات تجميع مياه الأمطار

كتب - أحمد خالد

التقى اليوم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، كلا من المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة، والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية بالمحافظة، ومحمود إمبابي، مدير التخطيط، وذلك لمناقشة الطلبات المقدمة من بعض المواطنين لصيانة ورفع كفاءة خزانات تجميع مياه الأمطار.

ووجه محافظ مطروح بقيام لجنة للمعاينة على الطبيعة للطلبات المقدمة لرفع كفاءة وصيانة عدد من الخزانات، بمشاركة ممثلين عن التنمية المستدامة وجهاز التعمير والري ومجالس المدن وعمل المعاينات على الطبيعة، وذلك لتحديد احتياجات كل خزان مع تكليف الجهات التي قامت بعمل الخزانات بصيانتها وعمل أولوية طبقا لموقع الخزانات وخدمة أكبر عدد من المواطنين ومشاركتهم في العمل وعمل مقايسة لصيانة كل خزان على حدة وعرض الموقف على المحافظ فور الانتهاء منها.

وشدد محافظ مطروح، على سرعة البدء في إنشاء محطة التحلية وتركيب محول الكهرباء للقرية البدوية ببراني، تمهيدا لعمل القرعة العلنية للمتقدمين على الوحدات بالقرية.

وخلال اللقاء تمت مناقشة مشاركة محافظة مطروح في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، بعدد من المشروعات التي تتناسب مع البيئة والتغيير المناخي.