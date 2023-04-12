محافظ سوهاج يفتتح أعمال تطوير محارق النفايات بتكلفة 50 مليون جنيه.. صور

يفتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير محارق النفايات بالكوثر وذلك فى إطار التعاون مع مديرية الصحة بتعظيم الاستفادة من منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، من خلال وضع آليات العمل للتعاون وذلك فى إطار تجويد الخدمة، والتخلص من النفايات الطبية الزائدة بأمان فى إطار الحفاظ على البيئة والصحة العامة، بالإضافة إلى أنها ستسهم فى تقديم فرص عمل للشباب وتشجيع الاستثمار بالمحافظة وتحقيق التنمية المستدامة.

يأتى ذلك على هامش احتفال محافظة سوهاج بعيدها القومى، والذى يوافق العاشر من أبريل كل عام حيث قدم شعب سوهاج نموذجا فريدا فى التضحية والنضال عندما تصدى للحملة الفرنسية التى هاجمت قرى ومدن المحافظة عام 1799 م وخاض ابناء المحافظة المعارك الشرسة ضد الفرنسيين فى سوهاج وطهطا والصوامعة وبرديس وجرجا وجهينة، مما اضطر جنود الحملة إلى مغادرة جهينة والانسحاب من سوهاج ومن هنا خلدت سوهاج تاريخ العاشر من ابريل 1799 ليصبح عيدها القومى الذى تحتفل به كل عام.

"اليوم السابع" من خلال المعلومات التالية يقدم خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية بسوهاج من خلال علية تطوير محارق النفايات بالكوثر تعرف عليها:

1 – خطة التطوير تاتى بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية بسوهاج..

2 تجرى الان الأعمال الخاصة التشطيبات النهائية لمشروع تطوير ورفع كفاءة مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة بالكوثر.

3 - تكلفة المشروع: 50 مليون جنيه.

4 - يخدم المشروع محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

5- السعة الاستيعابية للمشروع: 10 أطنان من النفايات الخطرة.

6 - مكونات المشروع: "مبنى إدارى، 5 غرف تخزين، مغسلة سيارات النفايات، شبكة حماية مدنية، شبكة مرافق، 8 محارق، جهاز فرم نفايات".