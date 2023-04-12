محافظ سوهاج يشهد فعاليات الحفل الفني بالمسرح الروماني.. صور

سوهاج عمرو خلف

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، فعاليات الحفل الفني الذي أقيم بالمسرح الروماني بمدينة ناصر، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

حضر الحفل اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج ، والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، و أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، والمستشار جمال أبو كريشة رئيس نادى قضاة سوهاج، والمستشار أيمن شكر رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، والنائب أحمد عواجة عضو مجلس النواب ، والنائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والمئات من جماهير وأبناء سوهاج الذين جاءوا للاستمتاع بالحفل.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ ابراهيم السوهاجى، ثم قدم كورال أطفال قصر ثقافة سوهاج مجموعة من الأغانى الوطنية، أعقبه عرض فيلم " سوهاج بين الماضي والحاضر والمستقبل" والذى يستعرض تاريخ سوهاج وأبرز مقوماتها السياحية والاثرية وأبرز الانجازات التى تحققت على أرض المحافظة، تلاه عرض لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة سوهاج، وفريق كورال الإنشاد الدينى، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة سوهاج للموسيقى العربية لعدد من الأغاني الوطنية، وسط تفاعل كبير وفرحة من الجمهور.