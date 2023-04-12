محافظ دمياط تزور كنيسة الروم الأرثوذكس وتهنئ أبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة

دمياط معتز الشربيني

قدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارة أجرتها لكنيسة الروم الأرثوذكس برفقة عدد من المسؤولين والقيادات الأمنية بالمحافظة، حيث كان فى استقبالهم الأب بندليمون راعى الكنيسة.

وأعربت محافظ دمياط عن أصدق التهانى بهذه المناسبة المجيدة، داعية الله أن يجعله عيدًا سعيًدا على المصريين جميعًا، معربة أيضًا عن سعادتها بالصورة العظيمة لتلاحم أبناء مصر وتكاتفه والذى يربطه روابط تاريخية عميقة ليصبح نسيج واحد يعمل من أجل استكمال مسيرة التنمية التى تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وهنأت الدكتورة منال عوض، أبناء مصر بمناسبة الاحتفال بالأعياد الدينية خلال فترة واحدة، لافتة إلى أن ذلك يعكس مدى ترابط أبناء مصر.

ومن جانبه، أعرب الأب بندليمون عن أمتنانه بزيارة محافظ دمياط للكنيسة للمشاركة فى احتفال أبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما وجه تحية شكر وتقدير للمصريين جميعاً.