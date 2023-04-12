محافظ الدقهلية يحيل 46 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 46 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها .

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية، ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن شربين والمنصورة وبلقاس وميت غمر وتمي الامديد والمطرية والمنزلة، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 4 محاضر نقص وزن، و19 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و17 محضر عدم وجود شهادة صحية، و3 محاضر سلع بدون بيانات، و1 محضر غش تجاري، و1 محضر انتاج وتعبئة الاسطوانات نقص وزن، و1 محضر استخدام أكياس بلاسيتك سوداء وتم التحفظ على 50 كجم فسيخ، و45 كجم سردين، و2 كجم أكياس بلاسيتك سوداء، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق، استمرت أعمال اللجان الخماسية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة للمرور علي الأسواق والمحلات وكذا متابعة انتظام العمل بها والتصدي لكافة المخالفات ففي مركز ومدينة تمي الأمديد، بإشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة، وفي مركز ومدينة ميت غمر بإشراف ومتابعة اللواء وجدي الجرواني، وبمركز ومدينة المطرية بإشراف ومتابعة المحاسب نادر محي الدين رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة المنزلة باشراف ومتابعة المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات التي تم ضبطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.