لو محتاج تحسن معدل ذكائك.. قائمة مكملات لتعزيز وظائف المخ

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت مهتم بتعزيز قوة عقلك وتحسين معدل ذكائك، فيمكن أن تلعب المكملات دورًا في أنواع مختلفة من الذكاء، فهي مكملات يمكن أن تعزز قدرات التعلم والذاكرة والوضوح العقلي والمزاج، في حين أظهرت بعض الدراسات أن بعض منشط الذهن قد يكون لها فوائد معرفية ، إلا أن فعالية وسلامة هذه المواد لا تزال بحاجة إلى فهم كامل ، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد آثارها على المدى الطويل، وإليك كل ما تريد معرفته عن دور المكملات في تحسين معدل الذكاء، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

أفضل مكملات منشطة الذهن لتعزيز وظائف المخ:



الأحماض الدهنية أوميجا -3

الأحماض الدهنية أوميجا 3 هي دهون أساسية مهمة للصحة العامة ، وخاصة وظائف المخ، توجد عادة في الأسماك الدهنية والمكسرات والبذور ولكن يمكن أيضًا تناولها كمكمل غذائي، أظهرت الدراسات أن أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تساعد الدماغ على العمل بشكل أفضل ، وتحسين الذاكرة ، واستقرار الحالة المزاجية، إنها تعمل عن طريق تقليل الالتهاب في الدماغ ، وتعزيز تدفق الدم الصحي ، ودعم تطوير أغشية خلايا الدماغ والحفاظ عليها.

الجنكة بيلوبا

أوراق شجرة الجنكة تجعل الجنكة ، مكمل منشط الذهن الطبيعي، غالبًا ما يستخدم لتحسين الذاكرة والوظيفة الإدراكية، وذلك لأن الجنكة ترسل المزيد من الدم والأكسجين إلى الدماغ ، مما قد يحسن من كفاءة عمل الدماغ، كما أن لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد في حماية الدماغ من التلف الذي تسببه أنواع الأكسجين التفاعلية.

الكرياتين

الكرياتين هو حمض أميني طبيعي يستخدم غالبًا كمكمل رياضي لتقوية العضلات وتحسين الأداء الرياضي ، قد يكون لها أيضًا فوائد معرفية ، خاصة للمهام التي تتطلب دفعات سريعة ومكثفة من الطاقة، يعمل عن طريق زيادة إنتاج طاقة الدماغ وتعزيز نقل الإشارات بين خلايا الدماغ.

الكافيين و L- الثيانين

الكافيين و L-theanine مادتان طبيعيتان يتم دمجهما بشكل شائع في مكملات منشط الذهن. الكافيين منبه يجعلك أكثر يقظة ويمنحك المزيد من الطاقة العقلية،ـ من ناحية أخرى ، L-theanine هو حمض أميني يجعلك تشعر بالهدوء وأقل قلقًا ، ومعا يمكنهم تحسين الأداء المعرفي ، بما في ذلك التركيز والانتباه ووقت رد الفعل ، دون التسبب في الآثار الجانبية المتوترة أو المقلقة التي يمكن أن ينتجها الكافيين وحده في بعض الأحيان.

الشوكولاته الداكنة (الفلافونول)

تم اقتراح أن للشوكولاتة الداكنة فوائد معرفية ، وتحديداً محتواها من الفلافونول هو نوع من مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة التي ارتبطت بتحسين تدفق الدم إلى الدماغ وزيادة المرونة العصبية ، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الإدراكي ، من المهم ملاحظة أنه لا تحتوي جميع منتجات الشوكولاتة على مستويات عالية من مركبات الفلافونول ، فإن تناول الكثير من الشوكولاتة يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية سلبية مثل زيادة الوزن ومشاكل الأسنان.

الجينسنج الآسيوي

Panax ginseng ، المعروف أيضًا باسم الجينسنج الآسيوي ، هو مكمل عشبي مشتق من جذور نبات الجينسنغ باناكس، تم استخدامه تقليديًا في الطب الصيني لفوائده المحتملة في تعزيز الوظيفة الإدراكية وتقليل التعب وتحسين الرفاهية العامة، يُعتقد أن الجينسنغ يعزز الوظيفة المعرفية عن طريق زيادة تدفق الدم في المخ ، وتقليل الالتهاب ، والحماية من الإجهاد التأكسدي.