شون وصوامع الدقهلية جاهزة بـ34 موقعًا لاستقبال حصاد 262 ألف فدان قمح

الدقهلية شريف الديب

يعد محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية ، والتي يحظي ياهتمام الدولة ، ويتم اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمه لتوريد محصول القمح للشون والصوامع والحرص على ان يكون موسم توريد ناجح بجميع المحافظات هذا العام .

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم اتخاذ استعدادات مكثفة من قبل اجهزة المحافظة لاستقبال موسم توريد محصول القمح لموسم هذا العام بشون وصوامع وهناجر ، لاستقبال توريد حصاد 262878 فدان مزروعة بالقمح علي مستوي محافظة الدقهلية .

وأضاف إلى أن هناك عدد 34 موقعا تشمل الصوامع والشون والهناجر بمراكز ومدن وقري المحافظة تم تجهيزها لاستقبال الأقماح ، بسعة تخزينية لهذه المواقع تصل الي 265 ألف طن قمح .

وشدد على اهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، و ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة للتعامل فورا لازلة اية معوقات قد تطرأ اثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوي المحافظة.

وأوضح المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أنه تنفيذا فقد تم عمل معاينات علي الطبيعة لجميع المواقع التخزينية المتاحة بنطاق المحافظة، من لجنة مشتركة للتموين مع الزراعة، وكافة الجهات والاجهزة العاملة في استلام القمح للإطمئنان علي جاهزيتها لاستلام وتخزين الاقماح لهذا الموسم وتلافي كافة الملاحظات قبل بدء موسم التوريد .

واشار الى أن استلام الاقماح بمواقع التسلم تتم بواسطة لجان مكونة من عضو التموين " رئيسا" وأعضاء من الزراعة وسلامة الغذاء والجمعية القبانية والجهة المسوقة وامين عهده بالموقع، كما تم ادخال جهاز BOS بمواقع التسليم والذي يتم عن طريقه ادخال الكمية الموردة اليومية لكل سيارة علي حده عن طريق رئيس اللجنة والتي تظهر فورا بالهيئة العامة للسلع التموينية بالقاهرة .

وقال بأنه ستكون هناك متابعة يومية بجميع المواقع التخزينية فور استلام الاقماح بها وسيتم سحب عينات عشوائية للفحص ومطابقتها بالدرجة التي تم استلامها عليها.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، قيامه بجولة رافقه الدكتور حاتم الحمادي رئيس الادارة المركزية للارشاد، والدكتور أنور العجيزي رئيس الحملة القومية للقمح بالدقهلية، وذلك لمتابعة المحاصيل الاستراتيجية والمرور على الحقول الارشادية لمحصول القمح بمركزي المنصورة وشربين.