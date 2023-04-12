اليوم السابع
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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 12-4-2023 فى مصر

الأربعاء، 12 أبريل 2023 12:03 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 12-4-2023 فى مصر الدرهم الإماراتى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 12-4-2023، بالبنوك المصرية، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

8.39 جنيه للشراء.
 
8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

8.39 جنيه للشراء.
 
8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

8.39 جنيه للشراء.
 
8.40 جنيه للبيع.
 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

8.39 جنيه للشراء.
 
8.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.41 جنيه للشراء.
 
8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في بنك البركة

8.28 جنيه للشراء.
 
8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

8.38 جنيه للشراء.
 
8.42 جنيه للبيع.
 

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