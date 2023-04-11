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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء فى البنوك المصرية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 11:36 ص
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء فى البنوك المصرية الدرهم الإماراتى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 11-4-2023، بالبنوك المصرية، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

8.39 جنيه للشراء.
 
8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

8.39 جنيه للشراء.
 
8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

8.39 جنيه للشراء.
 
8.40 جنيه للبيع.
 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

8.38 جنيه للشراء.
 
8.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.41 جنيه للشراء.
 
8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في بنك البركة

8.28 جنيه للشراء.
 
8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

8.38 جنيه للشراء.
 
8.42 جنيه للبيع.
 

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