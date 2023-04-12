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حالة الطقس.. درجات الحرارة العظمى والصغرى على كافة الأنحاء حتى الإثنين

الأربعاء، 12 أبريل 2023 10:49 م
حالة الطقس.. درجات الحرارة العظمى والصغرى على كافة الأنحاء حتى الإثنين حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل 17 أبريل 2023، لتشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد .

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين  المقبل 17 أبريل 2023، كما يلى:

طقس الخميس 13 أبريل:

- حالة الطقس فى القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة

- جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

- شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى  15 درجة

 

طقس الجمعة 14 أبريل:

- حالة الطقس فى القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 17 درجة

- شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 13 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى  16 درجة

 

طقس

 

السبت 15 أبريل:

- حالة الطقس فى القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 19 درجة

- شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى  18 درجة

 

طقس الأحد 16 أبريل:

- حالة الطقس فى القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 19 درجة

- شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى  18 درجة

 

الإثنين 17 أبريل:

- حالة الطقس فى القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 19 درجة

- شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 15 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى  20 درجة


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