تبدأ 6 مايو.. محافظ الإسكندرية يعتمد جدول مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى

ووجه اللواء محمد الشريف، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبوزيد، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

وشدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهئية المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

ويذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد شدد على المختصين في غرفة عمليات المحافظة بالاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين والعمل علي حلها بشكل عاجل.

وقال المحافظ إن غرفة العمليات تلقت في الفترة من 1-1-2023 حتي 31-3-2023 (8165) بلاغا متنوعا، منها ما يخص الإسكان وعددهم 2181 بلاغا، بالإضافة إلى 762 بلاغا يتعلق بمياه الشرب، وما يتعلق بالكهرباء 2687 بلاغ، وما يتعلق بالصرف الصحي 811 بلاغ، بالإضافة إلى 230 بلاغ بشأن القمامة ، و 490 بلاغ بشأن الحرائق ، وعدد 433 بلاغ بشأن البيئة ، و 227 بلاغ بشأن الكلاب الضالة، وما يتعلق بالغاز 167 بلاغ، وبشأن الحوادث 106 بلاغ، وما يتعلق بالطرق 61 بلاغ، بالإضافة إلى 10 بلاغات بشأن التضامن الاجتماعى.