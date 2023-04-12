اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أبريل 2023 11:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن: نعمل مع أيرلندا لدعم أمن ومستقبل البلدين

الأربعاء، 12 أبريل 2023 10:49 م
بايدن: نعمل مع أيرلندا لدعم أمن ومستقبل البلدين بايدن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع أيرلندا لدعم أمن ومستقبل البلدين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف جو بايدن :نواصل العمل مع أيرلندا لدعم مصالحنا المشتركة.

وفى وقت سابق عقد الرئيس الأمريكى، جو بايدن اجتماعا مع رئيس الوزراء البريطانى، ريشي سوناك فى بلفاست اليوم الأربعاء، وأكد بايدن استعداد الولايات المتحدة لدعم الإمكانات الاقتصادية الهائلة لأيرلندا الشمالية لصالح جميع المجتمعات" مع احتمال حدوث استثمارات كبيرة إذا تمت استعادة تقاسم السلطة فى ستورمونت .

واستقبل رئيس الوزراء البريطاني الرئيس الأمريكي فى مطار بلفاست الدولى ليلة الثلاثاء فى بداية زيارة مزجت بين تصميم التفاهمات السياسية الدقيقة والإعلانات والأحداث الاقتصادية المرتبطة بالتراث الأيرلندى والكاثوليكى لبايدن.

تعكس الزيارة القصيرة والمختصرة الحساسيات السياسية التى سادت بعد اتفاق سوناك الأخير مع الاتحاد الأوروبى بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى واستمرار مقاطعة ستورمونت من قبل الحزب الاتحادى الديمقراطى.


بايدن

ايرلندا

أمريكا

القاهره الاخباريه

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

الرئيس الأمريكى جو بايدن يلتقى رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك

الأربعاء، 12 أبريل 2023 09:53 م

مبعوث بايدن بشأن الصحفى المحتجز فى روسيا: نعلم أن إيفان ليس جاسوسا

الأربعاء، 12 أبريل 2023 09:45 م

الصحف العالمية اليوم: ترامب يسخر من بايدن بعد تصريحات الأخير حول "بيض عيد الفصح" ويتعهد بالترشح لانتخابات 2024 حتى إذا أدين قضائيا فى "أموال الصمت".. ومسئولة أمريكية: الرئيس ليس معاديا لبريطانيا.. ويلتقى سوناك

الأربعاء، 12 أبريل 2023 02:10 م

مساعدة بايدن ردا على اتهامه بكراهيته المملكة المتحدة: ليس معاديا لبريطانيا

الأربعاء، 12 أبريل 2023 01:18 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة