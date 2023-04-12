بايدن: نعمل مع أيرلندا لدعم أمن ومستقبل البلدين

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع أيرلندا لدعم أمن ومستقبل البلدين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف جو بايدن :نواصل العمل مع أيرلندا لدعم مصالحنا المشتركة.

وفى وقت سابق عقد الرئيس الأمريكى، جو بايدن اجتماعا مع رئيس الوزراء البريطانى، ريشي سوناك فى بلفاست اليوم الأربعاء، وأكد بايدن استعداد الولايات المتحدة لدعم الإمكانات الاقتصادية الهائلة لأيرلندا الشمالية لصالح جميع المجتمعات" مع احتمال حدوث استثمارات كبيرة إذا تمت استعادة تقاسم السلطة فى ستورمونت .

واستقبل رئيس الوزراء البريطاني الرئيس الأمريكي فى مطار بلفاست الدولى ليلة الثلاثاء فى بداية زيارة مزجت بين تصميم التفاهمات السياسية الدقيقة والإعلانات والأحداث الاقتصادية المرتبطة بالتراث الأيرلندى والكاثوليكى لبايدن.

تعكس الزيارة القصيرة والمختصرة الحساسيات السياسية التى سادت بعد اتفاق سوناك الأخير مع الاتحاد الأوروبى بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى واستمرار مقاطعة ستورمونت من قبل الحزب الاتحادى الديمقراطى.