وقال كارستينز خلال مقابلة متلفزة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن المسؤولين الأمريكيين تلقوا تقارير تفيد بأن مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش يتمتع "بصحة جيدة" و "معنويات جيدة".



وأشار إلى أن المسؤولين الأمريكيين يريدون السماح لهم بمقابلته حتى يتمكنوا من رؤية الأمر بأنفسهم.



وتابع "الشيء الأكثر أهمية هو أننا نعلم أن إيفان ليس جاسوسا. لم يكن جاسوسًا أبدًا. لم يعمل أبدًا مع حكومة الولايات المتحدة. إنه صحفي يعمل في صحيفة وول ستريت جورنال".



وأكد كارستينز خلال المقابلة أن الصحافة ليست جريمة.



وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية رسميا جيرشكوفيتش على أنه "محتجز ظلما" في روسيا الاثنين الماضي. ورفضت كل من الإدارة والصحيفة مزاعم السلطات الروسية بأن جيرشكوفيتش كان يتجسس لصالح الحكومة الأمريكية ودعوا إلى الإفراج عنه على الفور.



ويقول المسؤولون الروس إن جيرشكوفيتش كان يحاول الوصول إلى معلومات سرية في يكاترينبرج، حيث تم القبض عليه. ووجهت إليه رسميا يوم الجمعة الماضية تهمة التجسس.



وقد يواجه جيرشكوفيتش عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا إذا أدين بالتجسس.



وعلى الرغم من أن اعتقال الصحفي يأتي في مرحلة متدنية بالنسبة للعلاقات الأمريكية الروسية وسط حرب أوكرانيا، إلا أن كارستينز قال إن حكومة الولايات المتحدة تمكنت من "إيجاد طرق لإعادة الأمريكيين إلى الوطن" من الاحتجاز في الخارج حتى لو لم يكن لدى الولايات المتحدة علاقة قوية مع ذلك البلد.



وأشار كارستينز في حديثه "سوف نجد طريقة للقيام بذلك. هناك طرق للقيام بذلك واحراز تقدم، ولدينا فريق جيد".



وتمكنت الولايات المتحدة من تأمين الإفراج عن بريتني جرينر من سجن روسي بعد أن تم احتجازها لمدة 10 أشهر تقريبًا. وأُطلق سراحها مقابل فيكتور بوت، تاجر أسلحة روسي كان يقضي عقوبة بالسجن تتراوح بين 20 و 25 عامًا منذ عام 2012.



وقال كارستينز إن وزارة الخارجية تشارك مع المشرعين والمنظمات غير الحكومية وعائلة جيرشكوفيتش لإعادة إيفان إلى الولايات المتحدة.