بانوراما جديدة لبورسعيد.. الممشى السياحى بتراث ملكى للمقاعد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

بتراث ملكى للمقاعد وأعمدة الإنارة تُنشئ محافظة بورسعيد لوحة فنية مطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس التى يعير من خلالها جزء كبير من سفن التجارة العالمية والسياحية أيضاً.

يُعد الممشى السياحي لمحافظة بورسعيد المطل على قناة السويس، من أفضل المواقع على مستوى العالم، فهو يقع على المدخل الشمالى الشرقى لمصر، وتقوم محافظة بورسعيد، بتطوير الممشى السياحى على عدد من المراحل ظهر منها ملامح المرحلة الأولى، ليصبح مكان سياحى لأهالى المدينة الباسلة وزوارها.

ويطل الممشى السياحى على قناة السويس ليبدأ من ممشى ديلسيبس الأثرى إلى ميدان المعديات، وتبدأ المرحلة الأولى من ممشى ديلسيبس إلى نهاية حدود حديقة التاريخ، بطول 175 متر.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير تشمل إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور.

وأشار إلى أن أعمدة الإضاءة بالممشى السياحي تحمل الطابع الديكوري التراثي، وكذلك كراسي الجلوس، موضحاً أن تنفيذ أعمال التطوير على أعلى مستوى، وتراعي التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، ليتكون مخطط سياحي يليق بمدخل أفريقيا الشمالية، ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارته.

وأكد محافظ بورسعيد، أن قناة السويس ستكون بانوراما لشارع فلسطين في نطاق حي الشرق بالمحافظة، لافتاً إلى أنه اقترب الانتهاء من المرحلة الأولي من مشروع تطوير الممشي السياحي بسور وبوابات ميناء بورسعيد والتى ستكون قناة السويس واجهة لعدة مناطق بحي الشرق.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تشمل إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور.

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع فى معدلات أعمال تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحي والمنطقة المحيطة، مشددًا على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات والاهتمام بالتنظيم المرورى لمنع الأزدحام، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ عمل سياحى يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.



الاعمده بالممشى



المحافظ يتابع معدلات التنفيذ بالممشى



تطوير الممشى السياحي في بورسعيد



جانب من كراسي الممشى



جولة المحافظ علي الممشى



كراسي الممشى السياحي



كراسي الممشى