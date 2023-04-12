وتطرق اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية إلى جهود مكافحة الإرهاب التي تقودها القوات المسلحة في محافظتي أبين وشبوة والنتائج التي حققتها في محاربة عناصر الإرهاب وتضيق الخناق عليها.

من جانبه، جدد السفير الفرنسي، موقف حكومة بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي وجهود الحكومة اليمنية في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على الحد الأدنى من سُبل العيش للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.