الاتحاد العالمى للمواطن المصرى بالخارج مشيدا بمسلسل "سره الباتع": عمل رائع

كتب محمود راغب

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن مسلسل " سرة الباتع " للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحد روائع الدراما المصرية فى رمضان 2023 .

وأضاف مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، لليوم السابع ، أن المسلسل مأخوذ عن قصة لأديبنا المصري الكبير يوسف إدريس، والتي عالجها المخرج الكبير خالد يوسف ليربط بين زمنين دالين في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وهو زمن الحملة الفرنسية وزمن "ثورة" يناير.

وأكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن المتحدة للخدمات الإعلامية أحسنت صنعا حينما منحت الدراما المصرية عملا بهذه الروعة من حيث القصة والإخراج والمعالجة، مشيدا بتسليط الضوء على الكفاح ضد الحملة الفرنسية والتى كانت من أقسى أنواع الاحتلال الغاشم.