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أسعار الاشتراكات بخطوط المترو الثلاثة بخصم يصل لـ55%.. انفوجراف

الأربعاء، 12 أبريل 2023 01:00 ص
أسعار الاشتراكات بخطوط المترو الثلاثة بخصم يصل لـ55%.. انفوجراف اسعار تذاكر المترو
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقا لعدد المراحل والمحطات، وتصل نسب الخصم داخل الاشتراكات لـ 55% على الاشتراك.
 
وفى النقاط التالية نسب الخصم وقيمة الاشتراك حسب عدد المحطات.
 
9 محطات، مرحلة واحدة، سعر التذكرة 5 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 185 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3.1 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 38% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 500 جنيه وبنسبة 10% خصم إضافية. 
16 محطة ، مرحلتين سعر التذكرة 7 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 230 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3.8 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 630 جنيه وبنسبة 9% خصم إضافية 
25 محطة، 3 مراحل، سعر التذكرة 10 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 270 جنية بواقع تكلفة تذكرة 4.5 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 760 جنية وبنسبة 6% خصم إضافية. 
 اكبر من 25 محطة، 4 مراحل، سعر التذكرة 10 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 360 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 6.0 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 40% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 1000 جنيه وبنسبة 7% خصم إضافية ). 
 
اشتراكات المترو السنوية:
اشتراك سنوي لخطين مترو بسعر 2760 جنيه. 
اشتراك سنوي ثلاثة خطوط مترو بسعر 3465 جنيه. 
يضاف لأسعار الاشتراكات التالي ( سعر إستمارة 5 جنيه الاشتراكات الشهرية والربع سنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - سعر استمارة 10 جنيه الاشتراكات السنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - مبلغ 25 جنيه عند استخراج الاشتراك لأول مرة سعر الكارت الذكي صالح لمدة خمس سنوات). 
المستندات المطلوبة (صورة الرقم القومي + صورة شخصية) .
 
 
اسعار التذاكر
اسعار التذاكر
 

المترو

تذاكر المترو

اشتراكات المترو

مترو الانفاق

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