4 طرق صحية لإنقاص الوزن في فصل الصيف

كتب – حسام الشقويرى

يعتقد الناس أيضًا أن ممارسة الرياضة في الصيف تجعلهم يتعرقون أكثر ، مما يساعدهم على إنقاص الوزن بشكل أسرع. العرق هو ببساطة الماء الزائد في جسمك الذي لا علاقة له بوزنك. قد يساعدك التعرق فقط في تقليل الانتفاخ ، لكن هذا مجرد حل قصير المدى. لذلك إذا كنت تريد أن تبدو جيدًا في ملابس الشاطئ الخاصة بك أو كنت تكافح من أجل إنقاص الوزن ، فلنبدأ بفهم المكونات الرئيسية لفقدان الوزن وأربعة حيل للاكل و التي يمكنك اتباعها هذا الصيف لفقدان الوزن، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth



كيف تخسر وزنك؟

من المحتمل أنك قابلت شخصًا في العمل أو في صالة الألعاب الرياضية يأكل كثيرًا ولكن لا يزيد وزنه. هل تعرف لماذا؟ هذا يرجع إلى حقيقة أن كل هؤلاء الأشخاص لديهم عملية أيض أسرع. لفقدان الوزن بسرعة ، يجب أن تعمل أولاً على تحسين التمثيل الغذائي الخاص بك.

كيف يمكنك زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك؟



المفتاح لزيادة التمثيل الغذائي هو اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام وإعطاء الأولوية للنوم وتقليل التوتر. يوصى باتباع نظام غذائي ينقص السعرات الحرارية لأن تناول سعرات حرارية أقل يعيد تشغيل النظام ، مما يسمح لك بتعزيز عملية التمثيل الغذائي بشكل أسرع.

حيل الأكل الصحي لفصل الصيف



1 - تناول الفواكه الموسمية



جميع أنواع البطيخ ، بما في ذلك البطيخ والشمام والشمام هي فواكه موسمية في الصيف. أكبر ميزة لإضافتها إلى نظامك الغذائي ، خاصة إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، هي أنها منخفضة للغاية في السعرات الحرارية. سيوفر لك وعاء ما لا يزيد عن 100 سعرة حرارية. يحتوي البطيخ أيضًا على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ، والتي تساعد في إزالة السموم وتسهيل فقدان الوزن.

2 - ابدأ بماء جوز الهند



الصيف ليس أفضل وقت لفقدان الوزن فحسب ، بل هو الوقت الأكثر ضعفًا أيضًا. عندما تتعرق كثيرًا في الصيف ، تميل إلى فقدان الإلكتروليتات. ماء جوز الهند هو مصدر طاقة إلكتروليت يمكن أن يساعد أيضًا في التخلص من الرغبة الشديدة في تناول السكر. لا يحتوي ماء جوز الهند على أكثر من 60 سعرة حرارية لكل وجبة. أفضل وقت لشرب ماء جوز الهند هو عندما تستيقظ لأول مرة لأنه يساعد في إزالة السموم. ثانيًا ، اشربه قبل وبعد التمرين لتجديد الإلكتروليتات.

3 - أكل نصف الكمية



تموت النار الهضمية في المعدة نتيجة حرارة الصيف الشديدة ، مما يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي عند تناول وجبات دسمة. يجب أن تجعل من المعتاد ممارسة التحكم في الحصص أو تناول وجبات صغيرة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات ، حسب شهيتك.

4 - استمع إلى جسدك



إذا شعرت بالانتفاخ أو الجفاف بعد تناول أطعمة معينة ، فاجعل من المعتاد تجنب تلك الأطعمة. حافظ على وجباتك خفيفة واستهلك الأطعمة المألوفة لأمعائك ، حيث يمتص الجسم العناصر الغذائية بشكل أفضل من الأطعمة التي نتناولها منذ فترة طويلة بدلاً من المواد الغذائية الجديدة.