بتعانى من خمول الغدة الدرقية.. إليك 6 خطوات لإنقاص وزنك بشكل فعال

كتبت ميرفت رشاد

يلعب هرمون الغدة الدرقية دورًا مهمًا في عملية التمثيل الغذائي، الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية ، يكون إنتاج الغدة الدرقية لديهم منخفضًا ، يُعتقد أن قصور الغدة الدرقية يبطئ عملية التمثيل الغذائي ، ونعلم جميعًا أن الغدة الدرقية تزيد من صعوبة فقدان الوزن الزائد، إذا كنت تعاني من نفس المشكلة فإليك الحلول ، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

إليك 6 نصائح حول النظام الغذائي لإنقاص الوزن أثناء التعامل مع الغدة الدرقية:



1. زيادة استهلاك اليود :



يعد نقص اليود أحد الأسباب الرئيسية للغدة الدرقية، يمكنك تعويض الخسارة عن طريق إضافة المزيد من اليود في نظامك الغذائي، هذا لا يعني أنك تستهلك المزيد من الملح، فقط احرص على استخدام الملح المعالج باليود فقط، إذا كنت ترغب في استخدام ملح الطعام ، فاستخدم الملح الوردي أو الأسود.

2. تناول المزيد من الألياف:



تُعرف الألياف بتحسين الجهاز الهضمي وتساعد في امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل من الأطعمة التي يتم تناولها، يساعد استهلاك الكثير من الألياف في إدارة الغدة الدرقية والمساعدة في إنقاص الوزن، يمكنك الحصول على كمية جيدة من الألياف من الفواكه والخضروات النيئة والسلطات النيئة والحبوب الكاملة مثل دقيق القمح والأرز والشوفان ، تأكد من تناول 5 حصص من الفاكهة والخضروات في نظامك الغذائي.

3. تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالسيلينيوم :



السيلينيوم هو معدن نادر مهم لعمل الغدة الدرقية لأنه يساعد الجسم على إنتاج هرمون TSH يقال أن نقص السيلينيوم يؤدي إلى زيادة الوزن وانخفاض المناعة، المكسرات والبيض والبقوليات الكاملة مثل moong dal و rajma و chole هي مصادر جيدة لمعدن السيلينيوم.

4. لا تتناول السكريات والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات:



السكر يتحول إلى دهون وسعرات حرارية، لذلك من المهم جدًا الحد من تناول السكريات البسيطة، ومن المعروف أيضًا أن الكربوهيدرات تؤدي إلى زيادة الوزن، جرب تناول المزيد من الكربوهيدرات المعقدة التي تعتبر جيدة لجسمك.

5. اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات:



إذا كان نظام المناعة لدينا منخفضًا ، فإن أجسامنا تكون أكثر عرضة لمشاكل الغدة الدرقية، بناء مناعتك من خلال الأطعمة المضادة للالتهابات لإدارة الغدة الدرقية وفقدان الوزن، تعتبر التوابل مثل الكركم والزنجبيل والمكسرات والبذور والخضروات ذات الأوراق الخضراء مثل السبانخ والحلبة من الأطعمة الجيدة المضادة للالتهابات.

6. ابق رطبًا :



شرب الماء هو أبسط طريقة للسيطرة على الهرمونات وكبح الجوع المفرط، يمنح الجسم الرطب جيدًا جسمك ويمنع الالتهابات ويساعد على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، اهدف إلى شرب 10-12 كوبًا أو 21 / 2-3 لتر من الماء يوميًا.