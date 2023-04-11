3 نصائح من هيئة الدواء المصرية للوقاية من جرثومة المعدة

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية عن مجموعة من النصائح الهامة التى يجب اتباعها للحماية من الإصابة بجرثومة المعدة.

وتضمنت النصائح:-

-غسل اليدين بالماء والصابون بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام.​

-التأكد من تنظيف جميع الأطعمة التي تتناولها وطهيها بأمان.​

-التأكد أن مياه الشرب الخاصة بك آمنة ونظيفة.​

وقالت هيئة الدواء: وفي حالة تشخيص الإصابة ب جرثومة المعدة ؛ التى تسبب الإصابة بسرطان المعدة ، يجب تكرار الفحص بعد مرور أربعة أسابيع على الأقل من العلاج، وفي حال أظهرت الفحوص عدم نجاح العلاج في القضاء على العدوى؛ فقد تحتاج إلى استشارة الطبيب لوصف مجموعة مختلفة من المضادات الحيوية.​

وتؤكد هيئة الدواء المصرية على ضرورة الرجوع للطبيب قبل استخدام المضادات الحيوية، وكذلك استشارة الصيدلي لتحديد الطريقة المثلى لاستخدام الدواء