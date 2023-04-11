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مصرع 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بقنا

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 09:47 ص
مصرع 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بقنا حادث - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بقرية الجزيرية التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بقوات من الإنقاذ النهرى لانتشال جثث الغرقى.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بمنطقة الجزيرية فى دائرة مركز قنا، وعلى الفور دفعت قوات الإنقاذ النهرى بعدد من رجال الإنقاذ وتم انتشال جثث الغرقى، فيما تم نقلهم إلى المستشفى عبر مرفق إسعاف قنا.
 
تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفى.
 
 
 

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