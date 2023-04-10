اليوم السابع
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إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

الإثنين، 10 أبريل 2023 11:54 ص
إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا إسعاف
قنا ـ صابر سعيد

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أصيب شخصان، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالقرب من بنزينة بمركز الوقف شمال محافظة قنا، وتم نقلهما بواسطة سيارتي إسعاف إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات  يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق السريع بالقرب من بنزينة عرب الصبحة بمركز الوقف، و تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شخصين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق السريع بالقرب من بنزينة عرب الصبحة بمركز الوقف.
 
تم  نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 

 

 


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