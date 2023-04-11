اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أبريل 2023 09:01 ص
أكرم القصاص
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مصرع 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين إثر سقوط حافلة بنهر فى بيرو

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 08:42 ص
مصرع 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين إثر سقوط حافلة بنهر فى بيرو البحث عن ضحايا سقوط حافلة فى نهر ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أُصيب 25 آخرون، بعد انزلاق حافلة ركاب على الطريق، وسقوطها فى نهر بمنطقة ليما فى بيرو.

وقال العقيد فيكتور ميزا، رئيس قسم حماية الطرق السريعة التابع للشرطة الوطنية البيروفية،حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الحادث وقع فى حوالى الساعة 2:30 صباحا في الكيلو 109 على الطريق السريع المركزي.

يذكر أن الحافلة أنطلقت من منطقة هوانوكو المركزية، وكانت في طريقها إلى ليما عند انزلاقها من منحدر، ومن ثم سقوطها حوالي 7 أمتار قبل هبوطها رأسا على عقب في نهر ريماك.

ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا"، فإنه كان على متن الحافلة حوالي 60 شخصا، من بينهم 6 قاصرين، 3 منهم أًصيبوا خلال الحادث، وأحدهم نُقل إلى مستشفى محلي.

ومن بين المصابين البالغ عددهم 25 شخصا، هناك 5 أشخاص على الأقل في حالة خطرة.

وفي الوقت نفسه، تم إرسال سائق الحافلة، الذي أصيب أيضا خلال الحادث، إلى مركز شرطة في منطقة تشيكلا لتحديد أسباب الحادث.

 


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