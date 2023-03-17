مصرع شخص وتشريد المئات بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات فى بيرو ..فيديو

فاطمة شوقى

أدت الأمطار والانهيارات الأرضية التي تم تسجيلها الأيام الأخيرة في بيرو إلى مقتل شخص وتشريد المئات في ليما، وحشدت الحكومة حوالى 5 آلاف من أفراد القوات المسلحة لمواجهة الطوارئ في المناطق المتضررة من هذه الانهيارات الأرضية والفيضانات.

وأكدت الشرطة الوطنية لوكالة إيفى الإسبانية ، وفاة رجل يبلغ من العمر 65 عاما ، وتم اطلاق حالة الطوارئ.

تسببت الأمطار في المرتفعات في زيادة تدفقات الانهيارات الأرضية وانهيار المنازل وإغلاق الطرق ، بينما تم الإبلاغ عن تسرب في الجدار الذي يحمي طريق فيا السريع.

من ناحية أخرى، أفاد مركز الطوارئ الوطني (COEN) أنه في منطقة بيورا الشمالية، تم الإبلاغ عن إصابة 6 أشخاص وفقدان اثنين، فضلاً عن تدمير منازل بعد انهيار جليدي في منطقة كانشاك.

وبدأت السلطات "إجراءات الاستجابة" بعد الأضرار وتم إجلاء السكان إلى الفنادق ومنازل الأقارب وصالات الاحتفالات والمراكز المجتمعية القريبة، بينما تم إيصال المساعدات الإنسانية للضحايا.

ازداد هطول الأمطار الغزيرة في بيرو منذ الأسبوع الماضي مع ظهور إعصار ياكو ، الذي بدأ في الابتعاد عن الساحل البيروفى ، لكنه خلف أضرارًا مادية واسعة النطاق في شمال ووسط البلاد.