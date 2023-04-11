مصرع شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة

وبالفحص تبين مصرع شخص وأصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز غرب النوبارية.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية والمصابين إلى المستشفى المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما أصيب شخصين بجروح متفاوته فى حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بطريق القاهرة الاسكندرية الزراعى بالقرب مدينة النوبارية.