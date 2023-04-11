اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:25 م
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مصرع شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 09:55 م
مصرع شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة انقلاب سيارة ملاكى
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخصان مصرعهما مساء اليوم إثر انقلاب سيارة ملاكي بمركز وادى النطرون. 
 
كانت  مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين  وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق وادى النطرون- الضبعة الصحراوى،  مما  أسفر عن مصرع  حمدى  ع ال س 67 سنه ومليكه م د 61 سنه، مقيمان  بالقاهرة، وتم نقل جثث المتوفين  إلى ثلاجة حفظ الموتى  بمستشفى وادى النطرون  المركزى تحت تصرف النيابة العامة. 
 
يذكر ان محافظة البحيرة قد شهدت مصرع شخص وإصابة  6 أخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم  إثر وقوع حادثى سير  بمركزى وادى النطرون والنوبارية بصحراوى البحيرة. 
 
 
وبالفحص تبين مصرع شخص وأصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص  بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي  دائرة مركز غرب النوبارية.
 
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية والمصابين إلى المستشفى  المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما أصيب شخصين بجروح متفاوته فى حادث إنقلاب سيارة نصف نقل  بطريق القاهرة الاسكندرية الزراعى بالقرب مدينة النوبارية. 

حوادث البحيرة

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