محافظ بنى سويف يشهد احتفالية تكريم أمهات الشهداء وحفظة القرآن الكريم

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن، احتفالية تكريم أمهات الشهداء والأمهات المثاليات وحفظة القرآن الكريم، وذلك فى حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، وهانى الجويلى رئيس مدينة بني سويف.

وحضر الاحتفالية اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم، وحسن جعفر أمين عام حزب حماة الوطن ببني سويف، ونهى الحميلي عضو مجلس النواب "سابقا "وأعضاء هيئة الحزب

وتضمنت الاحتفالية، التي أقيمت بقاعة البارون، فقرات غنائية وفيلم تسجيلي عن تضحيات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة، وكلمات لقيادات وكوادر الحزب، حيث تم تكريم 14 من أمهات شهداء الواجب، و5 من حفظة القرآن الكريم ، و5 من الأمهات المثاليات، وتم تسليم المكرمات شهادات تقدير وبعض الهدايا العينية.

وفي كلمته، هنأ المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم أهالي بني سويف بعيد القيامة المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك، لافتا إلى حرصه على حضور هذه الفعالية التي ينظمها الحزب، معرباً عن تقديره لكافة قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن، وموجها تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر بصفة عامة، وأمهات الشهداء على وجه الخصوص، مؤكداً على أن الشعب المصري يقدر ويعي جيدا تضحيات أبناء مصر الأبرار من القوات المسلحة والشرطة، الذين يمثلون صمام الأمان والحصن المنيع ضد من تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات وطننا الغالى مصر.

وكان المحافظ قد استقبل بمكتبه الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن ، قبل التوجه لحضور الاحتفالية ، التي نظمها الحزب بقاعة البارون بمدينة بني سويف ، وذلك في حضور قيادات الحزب وأعضاء الأمانة بمحافظة بني سويف.