محافظ الشرقية يكلف الجهاز التنفيذي بسرعة كسح مياة الأمطار لفتح الطرق الرئيسية

الشرقية- إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، ان حالة تأهب وإستعداد مستمرين بجميع مراكزها ومدنها طوال فصل الشتاء مع تفعيل غرفة العمليات الرئيسية والربط مع نظيراتها الفرعية للمديريات الخدمية.

جاء هذا تزامناً مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد بجميع أنحاء المحافظة، وعلى الفور كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني المستمر وتكثيف أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

هذا وقد اعطى المحافظ تعليماته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالدفع بعدد من سيارات كسح المياه لنزح تراكمات المياه على الطرق الرئيسية والسريعة منعاً لحدوث إعاقة مرورية.

وناشد المحافظ المواطنين بالإبتعاد عن أعمدة الكهرباء وعدم الترجل أثناء سقوط الأمطار المصحوب ببرق ورعد والاحتماء بالأماكن المغلقة لحين انتهاء سقوط الأمطار حفاظاً على حياتهم.

يذكر أن محافظ الشرقية قد كلف جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى للتأكد من عزل جميع أعمدة الكهرباء ورفع نزلات الوصلات وإصلاح التالف واستبدالها بأعمدة جديدة

وكذلك تسليك بالوعات الصرف الصحي وغرف تصريف الأمطار وذلك تزامنا مع حلول فصل الشتاء في ديسمبر الماضي.