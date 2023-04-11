محافظ الإسماعيلية يستقبل مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة

الإسماعيلية-صبرى غانم

استقبل اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة" وذلك لمتابعة آخر المستجدات بمشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا في مركز ومدينة القنطرة شرق والبالغ عددها 4 قرى رئيسية و37 تابعا.

هذا وقد رحب "بشارة" بالفريق حجازي على أرض محافظة الإسماعيلية وذلك في زيارته لمتابعة تطورات التنفيذ بهذا المشروع القومي العملاق، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالريف المصري وتغطيته بكافة الخدمات مما يحقق معيشة كريمة للأهالي في القرى الأكثر احتياجًا.

وتلا اللقاء تنظيم مؤتمرًا للوقوف على آخر المستجدات بكل قطاع ونسب التنفيذ برئاسة الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية وقيادات محافظة الإسماعيلية وممثلي الأجهزة التنفيذية؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى والمدرج بها 136 مشروع خدمي وتنموي، وتم الانتهاء من عدد 107 مشروع بنسبة إنجاز 84٪ وتشمل عدد من المشروعات لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والوصلات المنزلية والغاز والألياف الضوئية وعدد من المشروعات الخدمية، منها مجمعات حكومية وزراعية ومراكز شباب ومدارس ومستشفيات ونقاط إسعاف، بالإضافة إلى أسواق تجارية ومواقف عمومية.

وأشار "بشارة" إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال المتابعة المستمرة والدورية لمشروعات مبادرة حياة كريمة وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة وتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب.