إزالة حالتى تعد بالبناء بدون ترخيص بالقنطرة غرب ومركز الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية بالتصدي لكافة أشكال التعدِّي والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حيث تمكنت الوحدات المحلية بالمراكز والقرى من تنفيذ حالتى تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية واملاك الدولة والبناء بدون ترخيص فى مراكز القنطرة غرب والإسماعيلية.

قامت الوحدة المحلية لقرية الرياح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم السبت، بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدِّي بالبناء بدون ترخيص على أرض زراعية، عبارة عن سور من الطوب الابيض وذلك بمنطقة الكفاح، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقامت الوحدة المحلية لقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية ، اليوم السبت، بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدِّي بالبناء بدون ترخيص ، عبارة عن منزل غير مكتمل بالطوب الاحمر علي مساحة 80متر، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.