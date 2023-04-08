اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أبريل 2023 10:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة حالتى تعد بالبناء بدون ترخيص بالقنطرة غرب ومركز الإسماعيلية

السبت، 08 أبريل 2023 09:53 م
إزالة حالتى تعد بالبناء بدون ترخيص بالقنطرة غرب ومركز الإسماعيلية إزالة حالتى تعد بالبناء بدون ترخيص
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية بالتصدي لكافة أشكال التعدِّي والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حيث تمكنت الوحدات المحلية بالمراكز والقرى من تنفيذ حالتى تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية واملاك الدولة والبناء بدون ترخيص  فى مراكز القنطرة غرب والإسماعيلية. 
 
قامت الوحدة المحلية لقرية الرياح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم السبت، بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدِّي بالبناء بدون ترخيص على أرض زراعية، عبارة عن سور من الطوب الابيض وذلك بمنطقة الكفاح، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
وقامت الوحدة المحلية لقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية ، اليوم السبت، بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدِّي بالبناء بدون ترخيص ، عبارة عن منزل غير مكتمل بالطوب الاحمر علي مساحة 80متر، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
إزالة حالتى تعد بالبناء بدون ترخيص (1)
إزالة حالتى تعد بالبناء بدون ترخيص (1)

إزالة حالتى تعد بالبناء بدون ترخيص (2)
إزالة حالتى تعد بالبناء بدون ترخيص (2)

إزالة حالتى تعد بالبناء بدون ترخيص (3)
إزالة حالتى تعد بالبناء بدون ترخيص (3)

إزالة حالتى تعد بالبناء بدون ترخيص (4)
إزالة حالتى تعد بالبناء بدون ترخيص (4)

 


الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

محافظ الاسماعيلية

إزالة التعديات

مخالفات البناء

املاك الدولة

التعدى على الاراضى الزراعية

القنطرة غرب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة