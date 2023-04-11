محافظ الإسكندرية: تسليم 5 مواطنين رخص المحال الخاصة بهم بنطاق حى شرق

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتنفيذ قرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تم البدء في إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة بنطاق المحافظة والعمل علي تيسير الإجراءات علي المواطنين حيث يهدف القانون إلى تشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم ، الأمر الذي يساهم في دمج الاقتصاد الموازى فى الإقتصاد الرسمى للدولة، من خلال وضع قواعد وآليات لتنظيم هذا الأمر بما يضمن التيسير على المواطنين.

وفي هذا الصدد ، سلم اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، 5 من المواطنين رخص للمحال الخاصة بهم سواء رخص دائمة أو مؤقتة، وذلك تنفيذا للقرار الذي أعلن وزير التنمية المحلية البدء في تنفيذه ديسمبر 2022

وأوضح الشريف أن القانون الجديد لترخيص المحال العامة يتميز بتيسير وتبسيط الإجراءات ، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص وهي المركز المختص بالتراخيص في جميع الأحياء ومركز ومدينة برج العرب ، بهدف فض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات ويوحد آلية عمل تلك الجهات مما سيسهل عملية الترخيص علي المواطنين بدون أي اجراءات معقدة.

وفى سياق آخر، شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتصدى لأى محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أى مُخالف، وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، وخلافه، مؤكداً ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم مع ُمتابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية بكل أحياء المحافظة مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع اي مخالف. وفى هذا الصدد، قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، بالاشتراك مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة عبارة عن جمالون مقام على مساحة تقرب من 1000متر بالمخالفة بدون ترخيص و 5 حالات بناء مخالفة على أراضي زراعية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بمنطقة أبيس الثانية. وشن حي العجمي برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف عبارة عن إزالة الدور الثالث علوي بالعقار الكائن شارع عبد الناصر قبلي أبو تلات وكذا إزالة غرفة بشارع رضوان فضلا عن إزالة دور أرضي بطريق الساحل قبل شركة سوميد رصدتها وحدة المتغيرات المكانية. وتواصل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع اي اعمال بناء على الاراضى الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الاجراءات القانوينة الرادعة تجاه اي مخالف.

شنت أحياء الإسكندرية ، حملات مكبرة ،وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتصدى لأى محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أى مُخالف ، وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، وخلافه، مؤكداً ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم مع ُمتابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية بكل أحياء المحافظة مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع اي مخالف.

وفى هذا الصدد، قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، بالاشتراك مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة عبارة عن جمالون مقام على مساحة تقرب من 1000متر بالمخالفة بدون ترخيص و 5 حالات بناء مخالفة على أراضي زراعية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بمنطقة أبيس الثانية.

وشن حي العجمي برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف عبارة عن إزالة الدور الثالث علوي بالعقار الكائن شارع عبد الناصر قبلي أبو تلات وكذا إزالة غرفة بشارع رضوان فضلا عن إزالة دور أرضي بطريق الساحل قبل شركة سوميد رصدتها وحدة المتغيرات المكانية.

وتواصل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع اي اعمال بناء على الاراضى الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الاجراءات القانوينة الرادعة تجاه اي مخالف.