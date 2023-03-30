محافظ الإسكندرية: تيسير إجراءات إصدار تراخيص المحال بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تنفيذ قرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالبدء فى إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة بنطاق المحافظة والعمل على تيسير الإجراءات على المواطنين، حيث يهدف القانون إلى تشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم، الأمر الذى يساهم فى دمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، من خلال وضع قواعد وآليات لتنظيم هذا الأمر بما يضمن التيسير على المواطنين.

وفى هذا الصدد، كلف المحافظ اللواء أحمد حبيب رئيس حى شرق، بتسليم 5 من المواطنين رخص للمحال الخاصة بهم سواء رخص دائمة أو مؤقتة، وذلك تنفيذا للقرار الذى أعلن وزير التنمية المحلية البدء فى تنفيذه ديسمبر 2022.

وأوضح الشريف أن القانون الجديد لترخيص المحال العامة يتميز بتيسير وتبسيط الإجراءات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص وهى المركز المختص بالتراخيص فى جميع الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، بهدف فض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات ويوحد آلية عمل تلك الجهات مما سيسهل عملية الترخيص على المواطنين بدون أى اجراءات معقدة.