محافظ أسوان يتفقد مشروعات كوبرى السيل وتطوير طريقى كيما والسماد.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء اليوم، الثلاثاء، عدداً من المشروعات الجارية بشرق مدينة، والتى تستهدف تحقيق السيولة المرورية، وحماية أرواح المواطنين من الحوادث المتكررة فى هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية والمرورية العالية، وهو الذى يساهم فى تغيير شكل الحياة وتحسين جودتها سواء فى البنية التحتية أو الطرق والمحاور أو التطوير والتجميل أو القضاء على التلوث.

وتابع المحافظ، ميدانيا نسب تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد وصلت إلى 50 %، والمستهدف منه تطوير الطريقين بطول 8 كم، يضم حارتين، تتوسطهم جزيرة بعرض متر، ليتراوح عرض الطريق ما بين 19 متر إلى 15 متراً من ميدان الشلال وحتى كوبرى الشيخ عيسى بالجزيرة بتكلفة 154 مليون جنيه.

وأوضح أشرف عطية، أن هذا المشروع الحيوى يأتى ضمن عدد من المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها شرق مدينة أسوان منها الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم، والذى يستهدف تحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة حيث جارى إنشاؤه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ويصل طوله إلى 23 كم وبعرض 13 متر، وبتكلفة تصل لحوالى 600 مليون جنيهاً، شاملة إنشاء كوبرى علوى فى نهاية الطريق فوق خطوط السكك الحديدية والطريق الزراعى.

وفى نفس الجولة، تفقد محافظ أسوان، مشروع إنشاء كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاة والذى يشهد التشغيل التجريبى والتشطيبات النهائية، بجانب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير للمداخل والمخارج والدوران بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل مما يساهم فى القضاء على مشكلة الاختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد حيث تصل تكلفته إلى 139 مليون جنيه، فيما تصل أطوال الكوبرى والمداخل والمخارج إلى 2060 متر.

وأشار عطية، إلى أنه تزامناً مع كل ذلك جارى العمل فى مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل، وبتكلفة 365 مليون جنيه بهدف إنهاء أكبر مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق المدينة ذات الكثافة السكانية العالية، مع خلق متنفس ترفيهى لهم باستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات انتظار للسيارات، ومواقع ترفيهية.

وأثناء جولة المحافظ التفقدية، تصادف حدوث طفح وكسر فى أحد خطوط الصرف الصحى أمام مدرسة عزيز إبراهيم الإعدادية بنين بمنطقة الزيداب وتحرك المحافظ من خلال جهاز اللاسكى وأبلغ مدير عام الصرف الصحى المهندس محمد على، بالواقعة، والذى دفع على الفور بفريق عمل الصيانة لإصلاح الكسر وإنهاء مشكلة الطفح بمطلع حى الصداقة الجديدة.



محافظ أسوان خلال الجولة



محافظ أسوان