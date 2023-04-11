اليوم السابع
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وتدريب 30 سيدة على إعداد الولائم وتبني مشروعات صغيرة..

"قومي المرأة" بكفر الشيخ ينظم أمسيات رمضانية بقرى حياة كريمة

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:58 ص
"قومي المرأة" بكفر الشيخ ينظم أمسيات رمضانية بقرى حياة كريمة الحضور في الامسيات الرمضانية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة خلال شهر رمضان الكريم " أمسيات الأسرة المصرية" بقرية منية المرشد وذلك ضمن القرى التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك حرصاً من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

 

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  بإشراف وحضور الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، واللواء حاتم الهديبى رئيس مجلس مدينة مطوبس، وعضوات فرع المجلس، المهندسة مروة حمدي، وبتنسيق شاهندا كمال، وزينب بسيوني.

 

قالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، تشمل الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع ، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز، والعرائس المتحركة " فصيلة ورشيدة"، بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، كما تشمل الأمسيات ابتهالات دينية وأغاني وطنية، وعلى هامش العروض جرى تنظيم ورش ورسم وتلوين، ورسم على وجوه الأطفال .

 

كما نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، مبادرة "مطبخ المصرية" بالمدرسة الفندقية بكفر الشيخ، و استهدفت تدريب 30 سيدة من قرى حياة كريمة بحضور فريدة المزين، المقرر المناوب بالفرع، والدكتورة تيسير قاسم عضوة الفرع وبتنسيق شاهندا كمال.

 

قالت الدكتورة أماني شاكر مقررة فرع المجلس القومي بكفر الشيخ، يأتي ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، لتدريب السيدات على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات وإعداد الوجبات الجاهزة ، كنواة لمشروع صغير، فضلا على تقديم 150 وجبة للأسر الغير قادرة بقرى مركز مطوبس كأحد مخرجات المبادرة .

 

ويذكر أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذوو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالاضافة الى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجًا ، حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط و طلب واعداد وتجهيز الاغذية للولائم الكبري و الوجبات الجاهزة و طرق حساب الكميات الاقتصادية و الالتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ .

 

ومن الجدير بالذكر ان المبادرة سوف تستمر يوميا حتى نهاية شهر رمضان الكريم ، وتتقدم الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع بالشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومدير التوجيه الفني وإدارة مدرسة الفندقية، لدعمهم في تسهيل وتسير خطوات المبادرة.

 

 


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