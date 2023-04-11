في أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان أمطار رعدية وبرق في سماء كفر الشيخ.. صور

كفر الشخ- محمد سليمان

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة، وانتشار الرعد والبرق بسماء المحافظة، وخاصة بالمناطق الشمالية من المحافظة، وسط إعلان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حالة الطوارئ لرفع تراكمات المياه بالشوارع والمحاور الرئيسية.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.



استمرار هطول الامطار بكفر الشيخ



أمطار عزيرة بكفر الشيخ



أمطار علي الإسماعيلية



أمطار علي الإسماعيلية



أمطار علي الإسماعيلية



أمطار علي الإسماعيلية (4)



تعرض مدن وقر كفر الشيخ لهطول أمطار



جانب من هطول الامطار بكفر الشيخ



هطول امطار بكفر الشيخ