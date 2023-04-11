غرفة الصناعات الغذائية تطلق أولى فعاليات مبادرة "المسار الأخضر"

كتب إسلام سعيد

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، انطلاق أولى فعاليات مبادرة «المسار الاخضر» بالتعاون مع مشروع الغذاء للمستقبل – تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصرى الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID».

وقال محمود البسيونى المدير التنفيذى للغرفة، أن إطلاق مبادرة المسار الأخضر ايمانا من الغرفة بأهمية قطاع التصنيع الزراعى الذى يعد من أهم القطاعات الصناعية التى لها تأثير مباشر على الاقتصاد القومى، وكذا أهمية الدور الذى يلعبه القطاع للحفاظ على الأمن الغذائى ومحاربة الفقر وتوفير فرص عمل كريمة للجنسين بالمناطق الريفية.

وأضاف تهدف المبادرة إلى مساعدة وتأهيل وتدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى قطاع التصنيع الزراعى على التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء مما يعزز تنافسية المنتجات وسهولة نفاذها إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية والحفاظ على معدلات نمو الاستثمار وفرص العمل.

من جانبها قالت ريهام غازى مدير إدارة التدريب وتطوير الأعمال بالغرفة، نظرًا للإقبال على مبادرة المسار الأخضر، سيتم فتح باب الاشتراك لمرة أخرى لاستفادة عدد أكبر من المنشآت الغذائية بالمحافظات، مشيرة أنه تم توسيع نطاق عمل المبادرة لتشمل 15 محافظة وهى محافظات القاهرة الكبرى، والشرقية، والإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، واسيوط، والمنيا، والأقصر، وقنا، واسوان، والغربية، وسوهاج، بالإضافة إلى محافظة الدقهلية.