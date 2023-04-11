‫وزير الزراعة يبحث مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التعاون المشترك

كتبت أسماء نصار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ليزلي ريد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، لبحث التعاون المشترك، حيث تناول اللقاء التحديات والازمات المتلاحقة التي تواجه العالم والتي بدأت بجائحة كورونا مرورا بمشكلة التغيرات المناخية ثم الأزمة الروسية - الاوكرانية، حيث اتفق الجانبان علي التداعيات والآثار السلبية لتلك المشكلات علي اسعار المواد الغذائية واضطراب سلاسل القيمة.

وأشار "القصير" الى المشروعات التي تنفذها الوكالة حاليا في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها في 2014 مع الوكالة الأمريكية والتي لها دورا هاما لدعم صغار المزارعين خاصة في محافظات الوجه القبلي، وهو الأمر الذي توليه الدولة المصرية اهتماما كبيرا.

كما أشار الي أهمية التنسيق مستقبلا مع وزارة الزراعة في تحديد المشروعات التي سيتم تنفيذها وفقا لرؤية الوزارة في الأنشطة المختلفة والتي من بينها المشروعات البحثية والتطبيقية المتعلقة بتحديث نظم الري وتحسين الأصناف النباتية ومشروعات الأمن الغذائي.

وفي ذات السياق أوضح القصير أن هناك حاجة كبيرة لوضع آليات للتنفيذ المشترك للمشروعات التنموية بين وزارة الزراعة وجميع شركاء التنمية الدوليين وذلك طبقا للمبدأ التشاركي في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لجميع المشروعات، وذلك في ضوء الاستيراتيجيات الوطنية للدولة المصرية في تحديث أساليب الري وتطوير التعاونيات، الإنذار المبكر، ميكنة الحيازات الصغيرة، وتبادل الآراء بين خبراء الوكالة الامريكية ونظرائهم من وزارة الزراعة لوضع خارطة طريق يتم اقرارها وتطبيقها.

وفيما يتعلق بصغار المزارعين في مصر أكد "القصير" ، على آلية دعمهم من خلال مختلف أشكال التعاونيات كما أكد ان الدولة المصرية بدأت في تنفيذ تجمعات للمزارعين في صعيد مصر مع صياغة نموذج متطور للتعاونيات الزراعية،

ومن جانبها أعربت ريد ان الوكالة الأمريكية تعمل في إطار الاهتمام العالمي المتنامي لرفع المعاناة عن كاهل الفقراء وتوفير الغذاء المتوازن وخاصة للأطفال والمرأة، وذلك في إطار سياسة الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل بشكل إيجابي في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تواجه الدول النامية.

وأضافت ان الدولة المصرية تتميز بالقدرة علي الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، مع الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجهها مصر والتي تعد نموذجا يحتذي به في تحقيق التنمية.

كما أكدت "مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" على التعاون لزيادة انشطة مركز الاقصر التنسيقي الذي يعمل علي بناء قدرات الأشقاء من الدول الافريقية في المجالات الزراعية المختلفة، وقد رحبت بالتعاون الثلاثي مع برنامج الغذاء العالمي، في هذا الإطار