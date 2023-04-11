ضبط 26 طنا من منتجات المخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

واصلت مديرية الصحة بأسوان ، سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى.

وفى هذا الاتجاه، صرح الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان صحفى، بأن إدارة مراقبة الأغذية نظمت حملات تفتيشية متتالية على أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة حيث تم ضبط 26 طن من منتجات المخلل غير صالحة للإستهلاك الآدمى وذلك داخل أحد الأماكن المخصصة لتخزين وصناعة المخلل بمركز أسوان بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية.

وأشار، إلى أنه يتم تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المعظم للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وهو ما أسفر عن حالة الضبط السالفة الذكر ، وتم التحفظ على المضبوطات ، كما تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وعرضها على الجهات المختصة.

وكان، أشرف على عملية الضبط مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور ، وبعضوية مراقبى أول الأغذية بمركز أسوان محمود عبد السلام ، ومراقبى أول الأغذية بالمديرية مصطفى صديق وعمرو الليثى.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.