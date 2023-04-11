"صحة أسوان" توقع الكشف الطبى على 3169 مواطنا بالمجان ضمن مبادرة حياة كريمة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

نجحت القوافل الطبية لمديرية الصحة بأسوان، من توقيع الكشف الطبى المجانى لـ 3169 مواطنا ومواطنة ، فى عدة تخصصات طبية ، بجانب إجراء التحاليل اللازمة.

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان صحفى، أنه هذه القوافل الطبية المجانية، تأتى ضمن جهود الصحة لخدمة سكان القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحاً أن هذه القوافل يتم تنظيمها بإشراف من الدكتور طارق صبيح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بهدف تقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة.

وفى السياق، وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتقديم كافة أوجه الدعم والمسانده لإنجاح فعاليات القافلة الطبية للعيون لتلاميذ المدارس الإبتدائية والإعدادية بمركزى أسوان ونصر النوبة ومنها توفير سيارة مينى باص لنقل التلاميذ لمقر تمركز القافلة الطبية والعودة بهم إلى مدارسهم بعد توقيع الكشف الطبى اللازم.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن ذلك يأتى فى إطار التعاون المستمر بين المحافظة ومختلف مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ التوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل الإرتقاء بالظروف والخدمات الصحية والإجتماعية والإقتصادية وغيرها من الجوانب اللازمة لتحسين الظروف المعيشية وتلبية المطالب والإحتياجات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والأهالى وخاصة فى القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".